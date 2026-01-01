Власти Перми объяснили отсутствие вечерних рейсов в расписании автобусов Произошёл технический сбой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 августа пассажиры некоторых автобусных маршрутов в Перми столкнулись с проблемой: в расписании не отображались рейсы, которые должны отправляться после 20:00-21:00. Это произошло из-за технических ошибок в загрузке данных в цифровые сервисы, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Напомним, что с 3 августа в расписания нескольких маршрутов были внесены корректировки. В результате загрузки этих изменений часть рейсов, которые должны были отправляться после 20:00-21:00, не отображалась в расписаниях.

В ведомстве сообщили, что поздние рейсы действительно выполняются по утверждённому графику. Проблема возникла из-за технических сбоев при загрузке данных в систему. Сейчас информация в расписаниях приведена в соответствие с реальным графиком движения автобусов.

Маршруты № 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 83 и 86 по-прежнему будут ходить в вечернее время.

Департамент транспорта просит пассажиров перед поездкой проверять актуальное расписание.

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