Осуждённые присоединились к ликвидации последствий разлива нефти в Пермском округе Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Пермском муниципальном округе продолжаются мероприятия по устранению последствий разлива нефтепродуктов, который произошёл в реках Пыж и Мулянка. Как сообщили в ГУФСИН региона, к работам привлечены в том числе 20 осуждённых, отбывающих наказание в УФИЦ №1 при пермской ИК-32.

Осуждённые привлечены к очистке прибрежных территорий и сбору загрязнённого грунта. Их участие способствует значительному ускорению процесса очистки акватории и береговой линии, где нефтяные пятна остались после спада воды из-за недавних ливней, отметили в ведомстве.

На реках установлено 18 боновых заграждений для предотвращения распространения загрязнения. Ведётся постоянный мониторинг состояния воды, воздуха и почвы. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы. Согласно последним данным, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере не обнаружено.





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