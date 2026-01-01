Прикамье заняло 20 место в рейтинге по качеству дорог в России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости представили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог, составленный на основе данных о доле трасс, отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на конец 2025 года.

Согласно исследованию, Пермский край занимает 20-е место в общероссийском рейтинге. На текущий момент доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в регионе составляет 64,9%. Плотность дорог с твердым покрытием в крае зафиксирована на уровне 150 км на 1000 кв. км территории.

В целом по России к концу 2025 года нормативным требованиям соответствуют 55,2% дорог. Этот показатель на 0,4 п. п. превышает данные на конец 2024 года. Возглавляет список Москва, где нормативным требованиям отвечают 100% дорог. В топ-5 также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ (диапазон показателей от 81,7% до 84,6%).

В 43 субъектах РФ доля качественных дорог ниже среднего уровня по стране. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Архангельской области — там нормативам соответствуют лишь 17,2% дорог. В замыкающую пятерку рейтинга входят Волгоградская и Кировская области, где доля качественных дорог составляет менее 30%.

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