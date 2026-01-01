В Пермском зоопарке дали имена детёнышам снежного барса Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке выбрали имена для трех детенышей снежного барса. По сложившейся традиции учреждения, клички хищников были посвящены уникальным географическим объектам Пермского края.

В помете родились один самец и две самки. Мальчика назвали Полюдом — в честь горы Полюдов Камень, являющейся визитной карточкой Красновишерского района и героем уральских легенд. Самки получили имена в честь северных уральских рек: Вишера и Колва.

Как отмечают сотрудники зоопарка, выбранные имена перекликаются с формирующимися характерами животных. Вишера отличается высокой активностью и любознательностью, постоянно исследуя вольер. Колва проявляет рассудительность, внимательность к деталям и спокойствие. Полюд, в свою очередь, уже демонстрирует уверенность в себе и задатки лидера, словно оберегая свою территорию.

«Традиционно клички барсят, родившихся в Пермском зоопарке, — это не просто формальность, а способ укрепить связь наших гостей с природой родного края, — отметила генеральный директор Пермского зоопарка Анастасия Залога. — Каждое имя несет в себе историю, характер и особую энергетику места и останется с барсами, даже если они в будущем переедут от нас».

В ближайшее время подросшие котята выйдут в экспозиционный вольер, где с ними смогут познакомиться посетители. До достижения двухлетнего возраста детеныши будут находиться вместе с матерью. Взрослая самка передаст им необходимые навыки выживания, включая лазание по скалам и охоту, которые требуются одному из самых скрытных хищников семейства кошачьих.





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