В прикамском селе Кын вода снова подтопила мост В Чусовой растёт уровень воды Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Ленинского округа / vk.ru/lysvaadm

В Чусовой прогнозируется значительный подъём уровня воды. Как сообщается в соцсетях администрации Лысьвенского округа, утром 3 августа он находился на отметке 230 см против 172 вечером 2 августа. Зафиксировано подтопление моста через р. Кын.

Быстрый приток воды связан с её сбросом с водохранилища в пгт Староуткинск в Свердловской области. К этому привели очередные сильные дожди, прошедшие там 1 и 2 августа.

Ранее сообщалось о резком подъёме уровня р. Усьва, в результате которого вода подошла к домам в п. Усьва.

Напомним, о высокой вероятности дождевого паводка из-за сильных ливней на реках в восточной части региона предупреждал ГИС-центр ПГНИУ. При этом в своих соцсетях метеорологи отмечали, что самые сильные осадки прошли не только в тех районах, где прогнозировались изначально. К примеру, в Осе за 1 августа выпало 75 мм осадков, или месячная норма августа.

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