Прогноз кредитного рейтинга «ЭР-Телеком Холдинг» повышен Пересмотр оценки стал возможен благодаря снижению долгового бремени Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Агентство НКР улучшило кредитный рейтинг «ЭР-Телеком Холдинга», переведя его с отметки A—.ru на уровень A.ru. Прогноз по рейтингу был скорректирован с «позитивного» на «стабильный».

Как поясняют в компании, пересмотр оценки в лучшую сторону стал возможен благодаря снижению долгового бремени на фоне сильных операционных результатов. Кроме того, аналитики зафиксировали рост рентабельности и укрепление показателей ликвидности — в частности, за счет уменьшения объема текущих обязательств, выплаты краткосрочных кредитов и снижения кредиторской задолженности.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (развивает бренды «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес» и «Акадо») — один из ключевых игроков на рынке цифровой инфраструктуры РФ. Компания занимает пятую строчку среди крупнейших российских телеком-операторов и входит в тройку лидеров по объему инвестиций в Пермском крае. Основной спектр услуг холдинга включает высокоскоростной интернет, цифровое телевидение и телефонию. Кроме того, компания предоставляет доступ к сетям Wi-Fi, VPN и LoRaWAN, внедряет системы видеонаблюдения и решения на базе промышленного интернета вещей (IIoT), а также поставляет технологии для интеллектуальной транспортной системы Москвы.

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