За неделю в Перми в ДТП пострадали 14 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 июля по 2 августа в краевом центре произошло 12 ДТП. В результате аварий 14 человек получили травмы, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1204 нарушения правил дорожного движения (ПДД): 39 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 44 были без водительских прав, 20 нарушений касались выезда на полосу встречного движения, зафиксировано 66 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 15 водителей нарушили правила перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

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