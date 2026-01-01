В колледжи и техникумы Пермского края поступило 88 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским авиационным техникумом

На 17,5 тысяч бюджетных мест в колледжи и техникумы Пермского края поступило 88 тысяч заявлений. Таким образом, на каждое место претендуют в среднем по пять абитуриентов.

По данным, предоставленным ТК «Рифей» краевым министерством образования, около 70% выпускников девятых классов выбрали обучение по программам среднего профессионального образования.

Наибольший конкурс зафиксирован в Пермском нефтяном колледже, где на одно место претендуют 16 человек. Среди наиболее популярных направлений — геодезия, разведка и разработка нефтегазовых месторождений, информационные системы и программирование, эксплуатация беспилотников, мехатроника и робототехника, а также сварка и технология машиностроения.

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