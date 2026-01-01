За 2 августа в Пермском крае потушили пять пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, 2 августа на территории Пермского края удалось ликвидировать пять пожаров. Два из них произошли в Пермском муниципальном округе, по одному — в Уинском, Куединском и Лысьвенском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал.

Для предотвращения подобных ситуаций 2 августа в Пермском крае работали 198 профилактических групп, состоящих из 563 человек. Они осмотрели 1752 дома, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2997 человек, распространили 2471 листовку с правилами безопасности.





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