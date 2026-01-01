В Прикамье ищут инвестора для восстановления Дома Рогова в Ильинском Здание расположено на ул. 50 лет Октября, 88 Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Ермолина | Главный архитектор Прикамья / ВК

В посёлке Ильинский объявлены торги на восстановление исторического Дома Н. А. Рогова, который построен в 1864 году и расположен по адресу: ул. 50 лет Октября, 88. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена аукциона составляет 1 руб., сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

В здании жил выдающийся историк, этнограф и краевед Николай Александрович Рогов, который оставил значительный след в научной жизни Пермского края. Он является автором более 50 научных работ и составителем первого коми-пермяцко-русского словаря. За свой труд «Опыт грамматики пермяцкого языка» он получил Демидовскую премию Академии наук.

Планируется сохранить историческое здание и интегрировать его в современную жизнь. Победитель аукциона сможет заключить договор аренды на срок до 49 лет при условии проведения реставрации и соблюдения законодательства о культурном наследии. Восстановленный дом может стать музеем, культурным пространством, гостиницей, кафе или образовательным объектом.

Торги состоятся 2 сентября 2026 года на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

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