Фестиваль колокольных звонов в Прикамье посетили более 17 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» прошёл XX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». В честь 20-летия фестиваля и 420-летия города Усолья был отлит специальный юбилейный колокол. В рамках программы выступили народный артист России Дмитрий Певцов и его ансамбль «Певцовъ оркестр», а также состоялся музыкальный спектакль «Лето господне», в котором мастера колокольного звона представили народные песни. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Фестиваль собрал более 17 тыс. гостей.

Организаторы отметили, что «Звоны России» вновь доказали свою значимость как живая традиция, которая объединяет людей, бережно хранит культурное наследие и открывает его новые грани.

Мероприятие прошло по благословению Преосвященного Гавриила, епископа Соликамского и Чусовского, при поддержке губернатора Пермского края и главы города Березники.

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