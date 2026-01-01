В среднем на ЕГЭ выпускники Пермского края набирали по 57,5 балла Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае завершилась экзаменационная кампания ЕГЭ, в которой приняли участие 10 224 человека. Большинство из них — 9 425 выпускников текущего года. Кроме того, в испытаниях участвовали студенты колледжей и техникумов, а также те, кто решил улучшить свои результаты для дальнейшего обучения в вузах. Также в экзаменах участвовали школьники, завершившие программу по отдельным предметам досрочно, сообщает краевое минобрнауки.

По итогам ЕГЭ 127 человек набрали максимальные 100 баллов, а восемь выпускников стали мультистобалльниками. Лидером по числу стобалльников стала Пермь, где 64 человека показали высший результат. Среди муниципалитетов также отличились Кунгурский (9 стобалльников), Чайковский (7) и Березниковский (5) округа. Высокие результаты продемонстрировали Большесосновский (4), Верещагинский, Соликамский, Чусовской, Нытвенский и Пермский (по 3) округа. Два человека, сдававших экзамены в Чернушинском и Лысьвенском округах, также получили 100 баллов. По одному стобалльнику было в Березовском, Очерском, Кишертском округах и ЗАТО Звёздный.

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (3 237 человек), информатика (2 028 человек), биология (1 470 человек), физика (1 565 человек) и химия (1 251 человек). Профильную математику для поступления в вузы выбрали более 55% выпускников — это 5 137 человек.

Средний балл по всем предметам среди выпускников текущего года составил 57,5. Результаты по отдельным предметам были следующими: русский язык — 65,65; профильная математика — 71,38; физика — 68,73; информатика — 65,03; обществознание — 61,32; химия — 61,6; биология — 60,7.

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