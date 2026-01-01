В Перми пенсионера осудили за обналичивание денег телефонных мошенников Его приговорили к принудительным работам Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Перми 61-летнего мужчину признали виновным в осуществлении неправомерной операции с использованием электронного средства платежа (ч. 6 ст. 187 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, пенсионер попросил сестру оформить банковскую карту на своё имя, сославшись на долги по исполнительным производствам. Позже он согласился использовать этот счёт для вывода средств со счета подставной фирмы по просьбе знакомого. Неустановленные лица перевели на карту более 400 тыс. руб., которые фигурант снимал через банкоматы и передавал приятелю. В ходе расследования выяснилось, что деньги были похищены у граждан в результате телефонного мошенничества. Уголовное дело в отношении самого знакомого выделено в отдельное производство.

Полицейские Прикамья напоминают: передача или продажа банковской карты третьим лицам является нарушением договора с финансовой организацией и влечет за собой уголовную ответственность. О подобных фактах граждане могут сообщить в дежурную часть регионального главка МВД по телефонам +7 (342) 246-77-00 или +7 (342) 241-36-40, либо через официальный сайт ведомства.

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