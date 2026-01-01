Приставы Прикамья помогли пострадавшей в ДТП взыскать 100 тысяч рублей компенсации
Жительница Чусового получила компенсацию за моральный вред после ДТП. Она пострадала, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля, который ехал рядом с одним из домов, не уступил ей дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы средней тяжести, у неё был диагностирован перелом. Ей пришлось три месяца носить гипс и долгое время передвигаться с помощью костылей. Из-за физического дискомфорта и переживаний за свою жизнь и здоровье она подала иск к водителю о компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования истца. При определении суммы компенсации суд учёл характер и степень физических и моральных страданий женщины, продолжительность лечения и ограничения в передвижении, а также степень вины водителя. В итоге сумма компенсации составила 100 тыс. руб.
Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов по городу Чусовому и Горнозаводскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Ответчица была проинформирована о возбуждении исполнительного производства и возможных штрафах за неисполнение судебного решения. Для обеспечения взыскания долга судебный пристав наложил арест на её банковские счета. Других принудительных мер не потребовалось: вскоре вся сумма компенсации была переведена на депозитный счёт ведомства. Деньги были перечислены пострадавшей, и исполнительное производство было завершено.
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