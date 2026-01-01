Приставы Прикамья помогли пострадавшей в ДТП взыскать 100 тысяч рублей компенсации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Чусового получила компенсацию за моральный вред после ДТП. Она пострадала, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля, который ехал рядом с одним из домов, не уступил ей дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы средней тяжести, у неё был диагностирован перелом. Ей пришлось три месяца носить гипс и долгое время передвигаться с помощью костылей. Из-за физического дискомфорта и переживаний за свою жизнь и здоровье она подала иск к водителю о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования истца. При определении суммы компенсации суд учёл характер и степень физических и моральных страданий женщины, продолжительность лечения и ограничения в передвижении, а также степень вины водителя. В итоге сумма компенсации составила 100 тыс. руб.

Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов по городу Чусовому и Горнозаводскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Ответчица была проинформирована о возбуждении исполнительного производства и возможных штрафах за неисполнение судебного решения. Для обеспечения взыскания долга судебный пристав наложил арест на её банковские счета. Других принудительных мер не потребовалось: вскоре вся сумма компенсации была переведена на депозитный счёт ведомства. Деньги были перечислены пострадавшей, и исполнительное производство было завершено.

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