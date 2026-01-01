Власти Прикамья объяснили различия между закрытием аэропорта и режимом «Ковёр» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Министерство территориальной безопасности Пермского края пояснило сайту perm.aif.ru разницу между закрытием аэропорта и режимом «Ковёр».

Режим «Ковёр» вводится Министерством обороны Российской Федерации для быстрого освобождения воздушного пространства от гражданских воздушных судов и обеспечения работы противовоздушной обороны.

«Режим "Ковёр" предполагает закрытие воздушного пространства над конкретной территорией», — уточнили в министерстве.

Решение о закрытии аэропорта принимает Росавиация, и эта мера действует до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.