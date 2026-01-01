С открытием лыжероллерной трассы на базе «Прикамье» ограничили движение пешеходов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с открытием новой лыжероллерной трассы на лыжной базе «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) произошли изменения в пешеходных маршрутах к остановкам общественного транспорта, сообщили в Гортрансе.

Для того чтобы добраться до остановок автобусов маршрутов № 65 и 66, необходимо воспользоваться улицами Бузулукской, Копейской и Кудымкарской.

«Обратите внимание, что проход через зелёную зону закрыт! Ограждение трассы установлено из-за особенностей её использования: высокой скорости движения и отсутствия тормозного пути на лыжероллерах. Эти меры направлены на обеспечение безопасности всех посетителей базы», — рассказали в ведомстве.

Чтобы помочь горожанам лучше ориентироваться, была составлена карта для пеших прогулок по территории лыжной базы и отмечены ближайшие остановки общественного транспорта.

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