В Перми из строительного магазина «Лемана Про» эвакуировали людей В здании сработала пожарная тревога Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь"

Утром 3 августа из строительного супермаркете «Лемана ПРО» на ш. Космонавтов (Индустриальный р-н Перми) эвакуировали посетителей и работников. В здании сработала пожарная тревога. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Произошла сработка сигнализации. Подразделения на месте», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным МЧС по региону, сейчас устанавливается причина, по которой сработала сигнализация. Иных подробностей пока не приводится.

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