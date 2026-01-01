В Прикамье осудили наркоплантаторов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор по делу о попытке незаконного сбыта наркотических растений. Подсудимыми стали двое жителей с. Плеханово. Их признали виновными по ст. 30 УК РФ (приготовление преступления) и ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков).

Суд установил, что с 2023 по 2026 год фигуранты входили в организованную преступную группу, которая занималась выращиванием и продажей наркотических растений. В ходе обыска у них были найдены наркотики, подготовленные к продаже, а также оборудование для культивирования.

Государственный обвинитель запросил для каждого из осужденных по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд удовлетворил это требование, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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