В случае потери дохода пермяки смогут прожить на накопления в среднем 4,4 месяца Более трети опрошенных признались, что у них нет никаких сбережений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми смогут прожить на накопления в среднем 4,4 месяца в случае потери дохода. Это выяснил российский сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Согласно исследованию, большинство пермяков (66%) так или иначе контролируют свои доходы и расходы (53% — приблизительно, 13% — строго). 34% опрошенных не ведут учет финансов.

67% участников опроса планируют свои будущие доходы и расходы. Из них 44% строят планы на срок до полугода, 15% — на период от полугода до года, а 8% — более чем на год вперед.

В случае полной потери дохода 14% респондентов отметили, что смогут продержаться менее месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 16% — от трёх до шести месяцев, 8% — от полугода до года, и только 7% уверены, что их сбережений хватит дольше года. Средний срок финансовой устойчивости, по оценке опрошенных, составляет 4,4 месяца. При этом 37% признались, что у них нет никаких сбережений.

Большинство горожан (57%) оценивают свою финансовую грамотность как среднюю, 15% считают её высокой, а 12% — низкой.

Мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием, ведут учет доходов и расходов и оценивают свой уровень финансовой грамотности выше.

Молодёжь до 35 лет реже следит за бюджетом и составляет финансовые планы, чем старшее поколение, и реже оценивает свой уровень грамотности как высокий. Среди граждан 35-45 лет также меньше доля тех, у кого есть сбережения.

Люди с высшим образованием более ответственно подходят к управлению финансами, чаще планируют и копят деньги.

Жители Перми с доходом до 100 тыс. руб. чаще ведут строгий учет своих расходов. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. чаще составляют финансовый план, особенно на короткий срок. С увеличением дохода растёт и доля тех, у кого есть сбережения. Уровень финансовой грамотности также выше среди тех, кто зарабатывает больше.

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