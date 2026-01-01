Суд обязал бывшего главу Нытвы вернуть премии на 628 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Нытвенский районный суд удовлетворил прокурорские требования и решил взыскать с бывшего главы местного самоуправления Рината Хаертдинова полученные им премии в сумме 628,7 тыс. руб. Ранее судебные споры о премиях проиграли два других муниципальных экс-руководителя — Юрий Востриков из Чайковского (618,1 тыс. руб.) и Игорь Быкариз из Краснокамска (364,3 тыс. руб.). Теперь Востриков пожаловался в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск), исход разбирательства может иметь значение для правоприменительной практики.

Выпускник Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург) Ринат Хаертдинов руководил Нытвой в 2015-2025 годах. После отставки вернулся на прежнее место работы в минприроды Пермского края, где возглавил отдел государственного лесного реестра и мониторинга.

Иск прокуратуры поступил в Нытвенский районный суд 24 марта 2026 года. Ответчиками, кроме Хаертдинова, привлечены администрация и дума Нытвенского муниципального округа. В качестве третьих лиц — местная Контрольно-счетная палата и администрация губернатора Пермского края. На седьмом по счёту заседании, 28 июля, вынесено решение. В местный бюджет ответчик Хаертдинов обязан вернуть 628,7 тыс. руб.

Узнать его мнение не удалось. По служебному телефону, указанному на сайте краевого минприроды, сообщили — идёт совещание.

Напомним, это уже третье подобное дело. 24 июня 2026 года апелляционная инстанция Пермского краевого суда огласила новое решение по трудовому спору с участием Юрия Вострикова из Чайковского. С него взысканы в местную казну незаконные премии на 618,1 тыс. руб. за 2020-2023 годы. В данном случае не применим общий для гражданских дел 3-летний срок давности, поскольку нарушено антикоррупционное законодательство с давностью 10 лет — отметила апелляция.

14 июля Индустриальный районный суд Перми частично поддержал иск, который администрация Краснокамского муниципального округа предъявила бывшему главе Игорю Быкаризу. Из заявленных 495 тыс. руб. обоснованными признаны требования на 364,3 тыс. руб.

28 июля Чайковский городской суд зарегистрировал жалобу Вострикова, адресованную кассационной инстанции в Челябинске. Результат слушаний может иметь значение для споров с участием Быкариза и Хаертдинова.

Михаил Лобанов

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.