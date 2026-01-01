Жара из Центральной Европы достигнет Прикамья к выходным Поделиться Твитнуть

фото: stefamerpik

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На текущей неделе (с 3 по 9 августа) в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода без обильных осадков. С понедельника по четверг будет прохладно и сухо, а в конце недели с запада придёт тепло, ожидаются дожди и грозы. Со вторника по четверг прогнозируется низкая влажность, которая затем увеличится к пятнице. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Впервые за лето установится западный перенос воздушных масс под влиянием мощного антициклона над Европой, особенно заметный с пятницы по воскресенье. К концу недели он приведет к потеплению, особенно на юге Пермского края, где температура может подняться до +30°С, но ненадолго.

В понедельник на погоду в восточной части края будет влиять циклон над Зауральем. Ливни и грозы возможны к югу и востоку от Перми, а также на северо-западе края во второй половине дня, куда с запада подойдёт линия гроз на холодном фронте. Днём температура воздуха составит +20…+25°С на большей части края, на северо-западе — +26…+28°С, а в Перми — +22…+24°С.

Со вторника по четверг погоду определит северо-восточная периферия антициклона, центр которого будет находиться над Восточной Европой. В этот период на Урал будет поступать прохладный и сухой воздух из Европы. Осадков ожидается немного, локальные ливни возможны ночью и утром во вторник при прохождении холодного фронта, а днем в среду — на севере края. Температура днём будет постепенно снижаться: во вторник — +20…+25°С, в четверг — +18…+23°С, в Перми — от +22…+24°С до +20…+22°С. Ночные температуры составят +12…+17°С по краю и +14…+16°С в Перми во вторник, затем похолодает до +9…+14°С по краю и +11…+13°С в Перми.

С четверга начнётся вынос тепла из Центральной Европы в сторону Поволжья, и к пятнице потепление достигнет Пермского края. Значительное повышение температуры будет заметно только на юге региона, где днем ожидается +28°С (в Перми — до +24°С). Возможны грозы, особенно под влиянием малоподвижной фронтальной зоны, с сильным ветром.

На выходные в южных районах края температура может подняться до +28…+30°С, в остальных районах — до +20…+25°С. В Перми жара маловероятна, но возможен прогрев до +25…+27°С. Ночи станут теплее — +13…+18°С. Сохранится вероятность гроз с сильными порывами ветра.

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