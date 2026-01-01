«Пермь-Арена» построена на 50% Сейчас подрядчик сосредоточен на закрытии теплового контура Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства «Пермь-Арены». Он отметил, что возведение объекта продвигается успешно: готовность составляет около 50%.

Уже установлены трибуны, а кровля основной арены почти завершена. Сейчас подрядчик сосредоточен на закрытии теплового контура до наступления холодов, после чего начнётся финальная отделка и установка всех необходимых систем. Работы ведутся круглосуточно, в две смены, что позволяет ускорить процесс.

Общая площадь объекта впечатляет — почти 90 тыс. кв. м. На территории предусмотрены две ледовые площадки и 10,5 тыс. зрительских мест, что позволит проводить соревнования не только российского, но и международного уровня, а также концерты и деловые мероприятия.

«Прошёл по тренировочной и основной аренам. Еще раз обратил внимание подрядчика: инфраструктура комплекса должна быть доступной, удобной и понятной для каждого посетителя. Скоро представим дизайн-проект внутренней отделки помещений — каким будет пространство арены внутри», — сообщил губернатор.

Напомним, проект строительства многофункциональной спортивной арены реализуется на основе концессионного договора, заключённого в 2023 году между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — Фонд развития Пермского края). Строительство стартовало в 2024 году и по плану должно завершиться в 2028-м.

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