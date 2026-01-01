Экс-министр экономразвития Пермского края занялся торговлей топливом и металлами Поделиться Твитнуть

Леонид Морозов

Константин Долгановский

Бывший руководитель Министерства экономического развития Пермского края Леонид Морозов основал и возглавил пермскую компанию ООО «Традор Глобал Маркетс» (ТГМ). По данным RusProfile, предприятие зарегистрировано на прошлой неделе по ул. Ленина, 64, где также находится ООО «Финдом»: в этой компании Морозов занимает должность первого заместителя генерального директора. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Основной вид деятельности ООО «ТГМ» — оптовая торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами.

Весной 2025 года Морозов совместно с сыном покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, Кириллом, основал ООО «БМ-Логистик», занимающееся торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Годовая выручка компании составила 65 млн руб., а чистая прибыль — почти столько же, 63 млн руб.

Леонид Морозов работал на посту вице-премьера и министра экономического развития Пермского края с 2014-го по январь 2017 года.

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