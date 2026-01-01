Нефтяники отчитались о ходе ликвидации разлива сточных вод в Пермском округе
Продолжается расчёт ущерба водным объектам и почве
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы, на котором представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» представили отчёт о ходе ликвидации последствий разлива сточных вод в реках Пыж и Мулянка, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Работы разделены на четыре основных участка: «р. Мулянка, ул. Строителей — Красный Октябрь», «р. Мулянка, ул. 2-я Мулянская, Пляж», «р. Мулянка, Манки ривер парк»; «р. Мулянка, Мегацентр, Сбербанк, 1-я Пыжевская, дамба».
На первом участке специалисты непрерывно следят за состоянием боновых заграждений в устье Мулянки.
От м/р «Красный Октябрь» до пешеходного моста через Мулянку планируется завершить работы по очистке береговой линии в течение недели.
На втором участке будут установлены дополнительные боновые заграждения для предотвращения подъема воды и вторичного загрязнения из-за прогнозируемых осадков.
Всего установлено 16 рубежей и 23 линии боновых заграждений, включая усилия «Камводэксплуатации», для предотвращения попадания нефти в Каму и водохранилище.
К ликвидации последствий присоединились сотрудники Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Они очищают прибрежную зону от нефтепродуктов и убирают загрязненную растительность с помощью кусторезов и пил.
За весь период в работах участвовало более 450 волонтеров. Они очищали берега и спасали животных: отлавливали и отмывали птиц, помогая ветеринарам Пермского зоопарка и ветеринарной инспекции Прикамья.
Ветеринарный кабинет продолжает работу. В начале следующей недели реабилитированные птицы будут выпущены в естественную среду. Первые спасенные пернатые уже вернулись в природу — их выпустили в водно-болотные угодья Красавинской поймы.
К 31 июля собрано более 5800 кубометров загрязненной воды, направленной на очистные сооружения ПНОСа. Также собрано и утилизировано более 133 тонн загрязненного грунта, древесно-кустарниковой растительности и другого мусора.
На участках продолжаются очистка береговой линии, мониторинг и обслуживание боновых заграждений, а также сбор загрязненной воды и грунта.
Росприроднадзор проводит внеплановую проверку предприятия для расчета ущерба водным объектам и почве и предъявления его виновнику.
Роспотребнадзор постоянно мониторит состояние атмосферного воздуха в жилых районах. Превышений гигиенических норм не зафиксировано.
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