В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Минск, Казань и Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 3 августа в Большом Савино задерживаются несколько рейсов. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, с 3:45 на 12:40 перенесён вылет рейса авиакомпании Red Wings Пермь—Минск. Задержка связана с поздним прибытием самолёта из столицы Беларуси.

Также задерживается рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург (ДР 570), который должен был вылететь в 05:40, но вылет перенесён на 09:10.

Кроме того, есть незначительные задержки на прилёт и вылет вечерних рейсов авиакомпании NordStar из Норильска и Казани.

Отметим, что утром 3 августа из Перми наконец вылетели самолёты на курорты Египта: задержка рейса в Шарм-эль-Шейх составила около 13 часов, а в Хургаду — около пяти.

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