«Уральская кузница» отсудила у пермского завода более 100 млн рублей «Пермские моторы» не выполнили договор 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску ПАО «Уральская кузница» к АО «ОДК-ПМ». Пермский завод задолжал предприятию из Чебаркуля по договору поставки продукции, заключенному еще в начале 2022 года. Истец требовал вернуть 95 788 100 руб. 50 коп. основного долга и выплатить пени в размере 5 180 082 руб. 68 коп.

Ответчик в процессе не стал оспаривать сумму задолженности, но указал на непреднамеренность нарушения сроков оплаты, тяжёлую экономическую ситуацию и санкции.

В итоге суд частично удовлетворил иск: он вынес решение взыскать задолженность в полном объёме и пени в размере 4 407 551 руб. 91 коп. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд отметил, что доводы ответчика о финансовом положении, задолженности, арестах имущества, отсутствии финансирования, неисполнении контрагентами обязательств, добровольном погашении долга, выполнении социально значимых функций и уплате процентов не могут служить основанием для снижения неустойки.

Судебные расходы по госпошлине в размере 972 193 руб. также будут взысканы с ответчика, а излишне уплаченная госпошлина в размере 60 803 руб. подлежит возврату.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

ПАО «Уральская кузница» — это крупное российское предприятие металлургической отрасли. Находится в Чебаркуле Челябинской области. Специализируется на производстве поковок и штамповок (деталей, валов, шатунов, дисков), раскатных колец (в том числе крупногабаритных), кузнечных полуфабрикатов из разных материалов.

Кованая и штампованная продукция «Уральской кузницы» востребована во многих сферах, в том числе в авиастроении и ракетно-космическая промышленности.

У компании есть важные лицензии: Минпромторга РФ (на производство авиационных материалов и особо ответственных деталей), а также свидетельство Российского морского регистра судоходства (для поставок деталей в судостроение).

По данным отраслевых аналитиков, завод стабильно входит в топ-3 российских производителей крупных поковок.

В прошлом завод входил в состав группы «Мечел».

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