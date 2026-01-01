Арбитраж подтвердил решение третейского суда о взыскании 14,6 млн рублей с «Пермских моторов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу чебаркульского предприятия «Уральская кузница». Компания получит исполнительный лист на принудительное взыскание 13,5 млн руб. задолженности и 1,1 млн руб. неустойки с «ОДК‑Пермские моторы». Неустойка начислена исходя из 0,1% за каждый день просрочки согласно договору. Решение суда основано на вердикте третейского суда, с которым пытался спорить ответчик.

В «ОДК‑Пермские моторы» утверждали, что выполняют гособоронзаказ в условиях специальной военной операции, частично погасили задолженность и что публичный порядок был нарушен. Компания также считала, что размер пеней приведёт к необоснованному обогащению «Уральской кузницы», и просила снизить неустойку в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса.

Прокуратура Пермского края отметила, что спорный договор был заключён в рамках обычной хозяйственной деятельности и не имеет отношения к гособоронзаказу. Суд не принял доводы «ОДК‑Пермские моторы», так как на платёжном документе отсутствовали отметки банка о списании и зачислении средств. Также компания не предоставила доказательств несоразмерности неустойки. Суд напомнил, что, по ст. 38 закона «Об арбитраже», стороны обязаны добровольно исполнять решения третейского суда.

Помимо основного долга и неустойки, с «ОДК‑Пермские моторы» будет взыскано 255 тыс. руб. арбитражного сбора.

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