МЧС предупредило о тумане и грозе в Прикамье 3 августа Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 3 августа в отдельных районах Пермского края возможен туман, а днём ожидается гроза. В связи с этим пермякам рекомендуется соблюдать осторожность.

Специалисты Главного управления МЧС России по Пермскому краю советуют избегать нахождения вблизи деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними; при авариях на электросетях немедленно обесточить все подключенные электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности; водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию; пешеходам следует быть внимательными при передвижении и переходе через проезжую часть.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.