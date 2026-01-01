В Прикамье сняли объявленный 2 августа режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае в 14:55 2 августа отменён режим беспилотной опасности, который действовал с 9:20 утра того же дня. Об этом сообщили в РСЧС. Также отменён режим «Ковёр». Он вводился в Перми в радиусе 100 км и в Березниках в радиусе 50 км.

Пока режимы были в силе, все экстренные службы находились в состоянии повышенной готовности. Жителей и гостей региона призывали быть бдительными и не поддаваться панике.

В пермском аэропорту в воскресенье были задержаны более десятка рейсов, отменены два перелёта в Москву. В настоящее время Большое Савино возобновило работу.

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