Ещё восемь проектов из Прикамья выиграли гранты от Российского общества «Знание» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено российским обществом «Знание»

Благодаря дополнительному финансированию, число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание», было увеличено. Теперь гранты на сумму более 400,5 млн руб. получат ещё 392 проекта из 66 субъектов Российской Федерации. В их числе — восемь инициатив из Пермского края, которые получат свыше 11,2 млн руб. для реализации своих идей.

Ранее победителем конкурса стала школа № 10 города Чайковского, которая получит грант в размере более 1,4 млн руб. на проект «Центр экологического мониторинга ЭкоПульс», направленный на эстетическое воспитание учащихся.

В общей сложности грантовые средства Российского общества «Знание» превысят 12 млн руб., которые будут направлены на реализацию девяти инициатив родительских сообществ Прикамья.

Среди победителей из Пермского края были отмечены: школа «Ньютон» города Чайковский с проектом «Мы — гордость Отечества», Ножовская школа Частинского района с проектом «Тройной батальон: родители, дети, Юнармия», гимназия Чусового с проектом «Точка культурного роста», школа № 77 с углубленным изучением английского языка в Перми, которая реализует проект «Создание детско-родительского центра наставничества «Мы в деле», школа № 7 города Чусового с проектом «На перемене: поговорим о главном!», Ординский детский сад с проектом «Орда. Герои рядом», гимназия «Солнечная радуга» Соликамска с проектом «В семье единой», а также гимназия имени Алексея Кирьянова города Чайковский с проектом «ТриНити: путь в будущее».

Дополнительное финансирование было предоставлено проектам, которые ранее успешно прошли конкурсный отбор и были рекомендованы к получению грантов. Эти средства будут направлены на улучшение воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных учреждениях, создание новых возможностей для детей и укрепление взаимодействия между семьями и педагогами.

Наибольший объем дополнительных грантов был направлен на проекты, связанные с патриотическим, духовно-нравственным, физическим, трудовым воспитанием и научным познанием.

Средства будут перечислены получателям до 31 августа, после чего команды приступят к реализации своих проектов. Завершить работы необходимо до 15 ноября.

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