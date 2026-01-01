В аэропорту Перми отменяются и задерживаются более десяти рейсов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, 2 августа отменяются и задерживаются более десяти рейсов.

Так, с опозданием прибудут пять самолётов, выполняющих рейсы ЮТ 205 из Сургута, FV 6583 из Санкт-Петербурга, FV 6399 из Москвы, FV 5970 из Шарм-эль-Шейха и DP 954 из Антальи.

Также задерживаются пять вылетов: в Сургут (ЮТ 206), Санкт-Петербург (FV 6584), Москву (FV 6400) и Шарм-эль-Шейх (FV 5969).

Все задержки составляют до четырёх часов.

Кроме того, отменены рейсы СУ 1200 по маршруту Москва—Пермь и СУ 1201, следующий в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что утром 2 августа в Перми ввели режим беспилотной опасности и закрыли аэропорт Большое Савино.

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