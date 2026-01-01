Ещё в одном городе Прикамья ввели режим «Ковёр» Поделиться Твитнуть

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В Березниках Пермского края в 10:37 2 августа введён режим «Ковёр». Зона действия этого режима охватывает территорию радиусом 50 км, уточнили в РСЧС.

Напомним, в Перми режим «Ковёр» действует с 09:47 с радиусом в 100 км.

Такой режим предполагает полное прекращение полётов гражданской авиации на указанной территории. Это делается для того, чтобы исключить риски для пассажирских самолётов в период работы систем противовоздушной обороны. В аэропорту Большое Савино временно приостановлены приём и отправка воздушных судов.

Ранее, 2 августа, в 9:20, в Пермском крае был введён режим «Беспилотная опасность». Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие.

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