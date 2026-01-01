Синоптики пообещали жителям Пермского края прохладный август Количество осадков будет выше нормы Поделиться Твитнуть

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По данным большинства прогностических центров, август 2026 года не будет тёплым. Ожидается, что устойчивая жара сохранится в Европе, а на Урале средняя температура воздуха будет около нормы, или даже на 1°С ниже. Количество осадков при этом будет выше нормы. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

С 3 по 7 августа в большинстве районов ожидается почти полное отсутствие осадков, а дневные температуры будут колебаться в пределах +20…+25°С. Ночные минимумы к 7 августа могут впервые за месяц опуститься ниже +10°С. В конце недели возможен выход циклона с запада, что может привести к кратковременному повышению температуры до +25…+30°С в южных районах.

Третья пятидневка августа ожидается прохладнее нормы. Это связано с вероятностью вторжения холодного воздуха с Баренцева моря, которое прогнозируется на 8-9 августа. В этом случае дневная температура может составить около +20°С или быть чуть ниже, а ночные температуры будут колебаться в пределах +6…+11°С. Избыточных осадков тоже не ожидается.

Во второй половине августа температура воздуха будет близка к норме. Однако норма этого периода достаточно прохладная — после 20 августа среднесуточная температура в Перми будет ниже +15°С. Высока вероятность дождей.

«Таким образом, август вряд ли будет полноценным летним месяцем. Мощные волны жары, подобные тем, что наблюдались в августе 2021-2023 годов, в этом году маловероятны», — подытожили в ГИС-центре ПГНИУ.

Напомним, в Пермском крае средняя температура воздуха в августе варьируется от +14…+15°С на севере и востоке до +16°С и выше на юге. Норма средней температуры в Перми составляет +15,6°С.

За последние шесть лет август в регионе был либо теплым и сухим (2021-2023), либо близким к климатической норме (2020, 2024-2025). Последний холодный август наблюдался в 2019 году, когда также выпало много осадков.

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