«Союз десантников»: режим беспилотной опасности не повлияет на празднование Дня ВДВ в Перми Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Пермской общественной организации «Союз десантников» «Новому компаньону» сообщили, что введённый в Прикамье 2 августа режим «Беспилотная опасность» пока не повлиял на планы празднования Дня ВДВ в Перми. Оно состоится в соответствии с утверждённым графиком.

Так, в 11:00 ветераны-десантники соберутся у памятника участникам СВО и возложат цветы, после чего направятся к другим мемориалам вдоль бульвара Советской Армии и ул. Сибирской — «Солдат России», «Уральскому добровольческому танковому корпусу» и «Разорванное братство», где также будут возложены цветы.

В 12:00 у памятника ВДВ, спецназу и генералу В.Ф. Маргелову состоится митинг и спортивно-культурная программа, посвящённые Дню воздушно-десантных войск.

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