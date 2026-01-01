В Перми «Новые люди» не смогли зарегистрировать на выборы в ЗС судимого кандидата Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края после проверки документов, предоставленных региональным отделением политической партии «Новые люди», зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты Законодательного собрания пятого созыва, состоящий из 50 человек, и список кандидатов в депутаты Пермской городской думы восьмого созыва, включающий 36 человек.

В начале недели крайизбирком указывал на недостатки в документах, представленных для регистрации, и предложил внести дополнения и уточнения до 29 июля. Региональное отделение партии устранило все замечания в указанный срок.

При этом из списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутого партией «Новые люди», был исключён один человек. Причиной стало сокрытие информации о судимости кандидата, что препятствует его регистрации на выборы.

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