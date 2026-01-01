Пермский «Амкар» одержал победу над «Тюменью» в гостевом матче Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» отпраздновал победу над «Тюменью» в матче третьего тура Серебряной группы LEON-Второй лиги «А». Он состоялся на тюменском стадионе «Геолог» 1 августа.

Ключевым игроком матча стал Владислав Игнатенко, который забил два гола, один из которых был реализован с пенальти, обеспечив «Амкару» уверенное превосходство. Хозяева не смогли распечатать ворота пермяков.

После этого успеха «Амкар Пермь» продолжит свою выездную серию, следующий матч состоится 8 августа против «Динамо-2».

Напомним, в первом туре пермская команда одержала выездную победу над омским «Иртышом» со счётом 3:0.

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