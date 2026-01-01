Глава СК заинтересовался ситуацией с отсутствием воды в домах многодетных в Прикамье Семьи в Осе несколько лет живут без центрального водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Синица

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалобы жителей Осы. Многодетные семьи, получившие от местных властей земельные участки ещё шесть лет назад, до сих пор живут без централизованного водоснабжения.

Как сообщили в ведомстве, люди обратились к главе СК через его официальную страницу во «ВКонтакте». По их словам, чиновники выделили льготникам территории под застройку на улице Мазунинской, не позаботившись о подведении коммуникаций. За прошедшие годы люди успели построить и обжить свои дома, однако воду им так и не провели. Попытки решить проблему через местные инстанции закончились ничем — власти игнорировали многочисленные обращения граждан.

Реакция центрального аппарата последовала незамедлительно. В Следственном управлении СК по Пермскому краю уже возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Денису Головкину держать ход расследования на особом контроле. От пермских следователей потребовали доложить как о первых результатах работы правоохранителей, так и о том, какие меры принимаются для того, чтобы чиновники наконец обеспечили людей обещанной инфраструктурой. Исполнение этого распоряжения будет отслеживать центральный аппарат ведомства.

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