Пермские полицейские оштрафовали подростков за вейпы и незаконный бизнес в ТЦ Правоохранители призвали родителей контролировать досуг детей Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница Управление МВД по Перми ВКонтакте / vk.ru/umvd_perm

В Перми сотрудники полиции провели вечерний рейд в одном из крупных торговых центров города. Как сообщает Управление МВД по городу Перми, правоохранители проверили игровые зоны, фуд-корт и территорию рядом со зданием — места, где чаще всего собирается молодёжь.

Целью проверки была профилактика нарушений среди несовершеннолетних. В итоге полицейским пришлось составлять административные протоколы. Троих подростков задержали за использование никотинсодержащей продукции (электронных сигарет) в общественном месте. Еще один несовершеннолетний попался на незаконной предпринимательской деятельности.

Теперь разбираться с поведением детей предстоит родителям. Полиция призывает взрослых усилить контроль за тем, где подростки проводят вечера и с кем общаются. По мнению правоохранителей, безопасность ребенка начинается с ответственности старших.

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