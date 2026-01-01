В Прикамье выпало рекордное количество осадков Пермские синоптики подвели итоги ливней 1 августа Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

Первый день августа принес жителям Пермского края экстремальное количество осадков. Как сообщают пермские синоптики в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», сильные и очень сильные дожди прошли по региону, однако их распределение оказалось непредсказуемым.

Главным погодным антирекордсменом суток стала Оса на юго-западе края. Здесь выпало 75 мм осадков (71 мм из них — за первые 12 часов), что составляет полную месячную норму для августа. По словам синоптиков, такое огромное количество воды связано с тем, что две зоны ливневых дождей, сформировавшиеся рано утром и ближе к середине дня, были ориентированы строго с севера на юг. В результате Оса оказалась точно в полосе обильных осадков, а соседняя Ножовка прошла буквально по краю фронта — там зафиксировали всего 9 мм.

Картина по локальным рекордам и данным метеостанций выглядит следующим образом:

— Чернушка: 54 мм (10 мм ночью и 44 мм днём);

— Кунгур: 55 мм (20 мм ночью и 35 мм днём);

— Бисер: 48 мм (43 мм ночных и всего 5 мм дневных);

— Октябрьский: 23 мм;

— Кын: 28 мм;

— Добрянка: 17 мм;

— Пермь: 21 мм за сутки (7 мм ночью и 14 мм днём).

В краевой столице основные осадки пришлись на западную и юго-западную части города. Аналогичная ситуация с локальными подтоплениями и превышением суточных норм сложилась 1 августа и в соседней Свердловской области.

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