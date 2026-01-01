Промышленное производство в Пермском крае выросло на 3,8% В экономике региона занято 1,2 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае за отчётный период составил 103,8%. Об этом сообщила и.о. заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли региона Елена Дегтярева.

По данным министерства, положительная динамика обеспечена ростом в машиностроении, химической и гражданской промышленности. Темп отгрузки продукции обрабатывающих производств за первые пять месяцев года достиг 106,1%.

На сегодняшний день в экономике края занято 1,2 млн человек: из них 0,5 млн работают в малом и среднем бизнесе, а 250 тыс. — непосредственно в промышленности. Регион ежегодно создает около 10 тыс. новых рабочих мест. Количество высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 6,8% и составило 510,5 тыс.

Всего в регионе зарегистрировано более 125 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая 340 крупных и средних промышленных производств. В Приволжском федеральном округе край занимает лидирующие позиции по индексу промышленного производства (106,6%). Основу отрасли составляют 67 крупных предприятий, 274 средних и более 4,8 тыс. малых компаний. Только в Верхнекамье расположены 17 крупных и 417 малых и средних предприятий.

Елена Дегтярева отметила, что предприятия не только наращивают объемы внутри страны, но и развивают экспортную политику, при этом власти помогают им в получении заказов.

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