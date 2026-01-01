В Пермском крае усилят защиту от беспилотников В регионе установят новые станции обнаружения БПЛА Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершен этап масштабного укрепления региональной противовоздушной обороны. Как сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин, в рамках этой работы были оборудованы современные средства ПВО и системы радиоэлектронного подавления (РЭП).

По словам главы региона, приоритетом остается недопущение повреждений критически важных объектов и обеспечение безопасности жителей. В ближайшее власти планируют увеличить численность мобильно-огневых групп и продолжить работы по размещению новых радиолокационных станций (РЛС) для своевременного обнаружения БПЛА.

Усиление защиты происходит на фоне недавних прилётов украинских БПЛА на Прикамье. на этой неделе регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала СВО. За 29 июля над территорией края сбили 23 БПЛА, за 30 июля — ещё 30 беспилотников. Кроме того, атаке подверглось одно из промышленных предприятий Прикамья. В результате происшествия никто не пострадал.

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