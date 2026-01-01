В Прикамье на трассе взорвался грузовик ЧП случилось в Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь с огоньком"

Сегодня, 1 августа, на федеральной трассе Р-243 в Пермском крае между Краснокамском и Нытвой произошел взрыв большегруза. Автомобиль загорелся прямо во время движения.

По предположению очевидцев, инцидент произошёл на автозаправочной станции. Местные власти не подтвердили эту информацию.

«На трассе в районе отворота на Марчуги произошло ДТП с большегрузом, автомобиль горит. Все экстренные службы работают на месте. Пожара на АЗС в деревне Марчуги нет», — сообщили в администрации Нытвенского округа.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:37. На место незамедлительно выехали восемь спасателей на двух единицах техники. В ведомстве уточнили, что погибших и травмированных в результате взрыва нет. Полиция уже квалифицировала произошедшее как дорожно-транспортное происшествие.

Из-за инцидента на трассе скопилась большая пробка. Сотрудники ДПС проводят работы по расчистке проезжей части. Причины взрыва автомобиля устанавливаются.

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