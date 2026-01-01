В Перми 2 августа запретят продажу алкоголя в честь Дня ВДВ
За нарушение предусмотрены штрафы
В воскресенье, 2 августа, в Перми будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение вводится в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск для обеспечения общественной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, исключение сделано только для заведений общественного питания — кафе и рестораны смогут продавать алкоголь посетителям в обычном режиме.
За нарушение установленного запрета предусмотрены крупные административные штрафы:
— от 20 до 40 тыс. руб. — для должностных лиц;
— от 100 до 300 тыс. руб. — для юридических лиц.
Городские власти обращаются к жителям с призывом провести праздник без спиртного: «Пусть этот день запомнится добрыми делами, приятными встречами и хорошим настроением».
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