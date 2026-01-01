За сутки на водоёмах Прикамья погибли три человека В МЧС по региону призвали людей соблюдать правила безопасности на воде Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки на водных объектах Пермского края произошло три несчастных случая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что инциденты случились в Чайковском на р. Сайгатка. Ещё два происшествия произошли в Перми на Каме, причём одна из трагедий — во время плавания на сапборде без спасательного жилета.

В связи с гибелью людей на воде в МЧС по региону напоминают о необходимости всегда надевать спасательный жилет, не заходить в воду уставшим или перегревшимся, а также не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей у воды без присмотра.

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