В Пермском крае расширился список участников выборов в Госдуму Избирком зарегистрировал ещё 11 одномандатников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края продолжает процедуру регистрации кандидатов на предстоящих выборах депутатов Государственной думы РФ. В пятницу, 31 июля, статус официальных кандидатов получили ещё 11 человек, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Список зарегистрированных кандидатов распределился следующим образом:

Округ № 62 «Пермский»: Николай Богданов, Антон Немкин, Дмитрий Петухов и Ян Романов;

Округ № 63 «Чусовской»: Андрей Ляшков и Юрий Сирдюченко;

Округ № 64 «Кунгурский»: Екатерина Балыкина, Ольга Вшивкова и Алексей Овчинников;

Округ № 65 «Кудымкарский»: Егор Лаптев и Олег Постников.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, приём документов для регистрации желающих побороться за депутатские мандаты продлится до 18:00 5 августа. После этой даты списки кандидатов будут окончательно сформированы.

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