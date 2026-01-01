В Прикамье опровергли фейк о сбрасывании мин-«лепестков» с БПЛА Информация распространяется в закрытых чатах Поделиться Твитнуть

В закрытых чатах региона начала распространяться информация о якобы сбрасывании с беспилотников мин-«лепестков» на территории Пермского края. Граждан призывают проявлять осторожность и внимательность, однако Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло эти слухи.

По словам ведомства, информация о таких атаках на территории Прикамья не соответствует действительности и является фейком.

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