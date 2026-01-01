В Пермском зоопарке умер 33-летний медведь Тоша Он родился в 1993 году Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

31 июля в Пермском зоопарке ушёл из жизни бурый медведь-долгожитель Тоша. Он родился в 1993 году и попал в зоопарк из-за своих больших размеров, которые не подходили для цирковой дрессировки. В зоопарке он нашёл счастье с медведицей Машей и стал отцом пятерых медвежат.

Тоша отличался спокойным характером и глубокомысленным взглядом. Многие посетители запомнили Тошу лениво лежащим на солнышке, изредка совершающим небольшие прогулки.

Средняя продолжительность жизни медведей в дикой природе — около 25 лет. Тоше в этом году исполнилось 33, и последние 8 лет он по праву носил звание долгожителя. Он полностью соответствовал этому статусу — и степенным поведением, и размеренным ритмом жизни, и своей неторопливой походкой.

«Тоша благополучно пережил зимнюю спячку и успел понежиться под тёплыми лучами летнего солнца, но годы взяли своё — наш добрый гигант уснул навсегда. Мы бесконечно благодарны за все годы, что Тоша провёл с нами, и будем очень скучать по нему, — добавили в зверинце.

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