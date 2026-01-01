В Перми состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» Победители представят регион на федеральном этапе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» состоялся в Спортивном комплексе им. В.П. Сухарева 31 июля. Организатором выступило Министерство сельского хозяйства РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Участниками конкурса стали порядка 300 жителей сельских территорий, сотрудников организаций агропромышленного комплекса и члены их семей. Соревновались 17 команд — сборные из 13 муниципалитетов региона, а также предприятий АПК. На спортивных площадках развернулись соревнования по баскетболу 3х3, мини-футболу, силовому экстриму и перетягиванию каната. Также состоялись семейные старты и многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Гости праздника могли попробовать свои силы в спортивно-анимационных зонах.

«Спорт укрепляет здоровье, формирует командный дух и создаёт новые поводы для гордости за свою малую родину. Мы видим, как растёт интерес к участию среди муниципалитетов и предприятий АПК, и будем поддерживать такие инициативы и в дальнейшем», — отметила на торжественной церемонии награждения министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте первое место заняла команда Бардымского округа. На втором месте — Пермский округ, на третьем — Суксунский.

«Всё супер! Для нас участие в марафоне — возможность показать свою физическую подготовку, посоревноваться. В этом году мы собрали сильную команду и заняли первое место. На мой взгляд, такие соревнования важны для сплочённости», — поделился впечатлениями спортсмен сборной Бардымского округа Эдуард Габдрашитов.

Победители представят Пермский край на федеральном этапе конкурса, который пройдёт 11-14 сентября в Кисловодске.

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