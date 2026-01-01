Работы по реставрации Усадьбы Голицыных в Прикамье завершат до конца лета Благоустройство территории — на финишной прямой Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В ходе рабочего выезда в Березниковский округ губернатор региона Дмитрий Махонин посетил несколько объектов благоустройства. Глава Прикамья оценил ход работ по реставрации Усадьбы Голицыных — объект культурного наследия восстанавливают при поддержке краевой программы «Верхнекамье».

На объекте подрядная организация монтирует ретропроводку и продолжает ремонт фасада. Также начались работы по покраске стен, пола и потолка, восстановлению лепнины в технике «гризайль». Реставрационно-восстановительные работы планируется провести с участием профессиональных керамистов и художников-реставраторов из Пермского края и других регионов страны.

Завершается благоустройство территории, где установлены лавочки и урны, проложены тропинки. Все работы планируется закончить до конца лета текущего года.

Также губернатор посетил историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», где в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершилось благоустройство по проектам-победителям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «От Посадской Слободы к Нижним соляным промыслам» и «Между двух стихий». В текущем году планируется благоустроить западную часть территории. Здесь планируется установить малую сцену и арт-объект «Добро пожаловать в Усолье Строгановское», создать чайную зону, туристическую навигацию, а также провести работы по озеленению.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.