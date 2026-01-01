Жителям подтопленного Октябрьского округа Прикамья выплатят до 200 тысяч рублей Материальную помощь окажут в качестве возмещения ущерба за утраченное имущество Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Власти Пермского края выделили средства из резервного фонда для помощи пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выплаты на возмещение ущерба за утрату движимого имущества — мебели, бытовой техники и дров — получат жители Октябрьского округа. На данный момент подано 231 заявление. Деньги начнут поступать людям уже в конце этой или начале следующей недели. Сумма компенсации составит фактический размер понесенного ущерба, до 200 тыс. руб. на домовладение.

Помимо этого по 371 заявлению уже направлены выплаты по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Местная администрация продолжает принимать заявления на компенсацию поврежденных заборов и утраченного урожая — до 25 тысяч рублей на одно хозяйство.

За единой материальной помощью и возмещением ущерба нужно обратиться в Территориальные управления Министерства труда и социального развития. В Октябрьском округе это рп. Октябрьский (ул. Ленина, 62). Телефон: +7 (342) 662-29-47.

По с.Кын — Лысьва (ул. Мира, 26). Телефон: +7 (34 249) 3-01-02.

Заявления на выплату за утраченный урожай принимают отдельно: рп. Октябрьский, ул. Ленина, 57 (сектор гражданской безопасности и ЧС, каб. 308). Тел.: 8 (342) 662-26-72.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.